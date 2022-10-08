Медведев: «Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу»

Росссийский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему отказался от продолжения борьбы в полуфинале турнира в Астане.

Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча против серба Новака Джоковича.

«Если бы я играл третий сет, я бы мог вовсе порвать мышцу. Ходить тяжело, наступать. Вернусь в Монако, сделаю снимок. Пять- десять очков я бы мог добегать, но целый сет — это уже до свидания», — приводит слова теннисиста Telegram-канал «Теннисология».

Медведев выиграл первый сет и уступил во втором на тай-брейке — 6:4, 6:7 (6:8).