Медведев: «Все наши матчи с Де Минауром были трудными. Против него нужно быть стабильным»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал предстоящий матч против австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.

«Он очень хорошо играет. Уже очень давно стоит в топ-20. В каком-то смысле застрял на этом уровне, но это хорошо. В таком положении ты всегда близок к топ-10. Нужен один хороший результат. К этому он и стремится на этой неделе. Все наши матчи были очень трудными. Против него очень сложно забить навылет. Он бежит за каждым мячом, хорошо принимает. У нас были упорные матчи в прошлом, и последний, который я проиграл, тоже был таким. Против него нужно быть стабильным, находить нужные моменты для подходящих ударов, заставлять его бегать и так далее. Конечно, нужно хорошо подавать», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Матч Медведева против Де Минаура пройдет в пятницу, 11 августа, ориентировочное время начала встречи — 21:00 по московскому времени.