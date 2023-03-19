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Сегодня, 17:29

Медведев о матче с Алькарасом: «Карлос потрясающий. Приятно смотреть на его форхенд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе против испанца Карлоса Алькараса.

В личных встречах россиянин ведет 1:0 — он победил Алькараса на Уимблдоне-2021.

«Наш прошлый матч имеет значение, потому что так работает теннис. Я тоже проигрывал матчи, когда не был топом, но, конечно, тогда он был другим игроком, нежели сейчас. Так что в каком-то смысле это будет наш первый очный матч — в плане физики, тактики и самого тенниса», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Также 7-я ракеткам мира назвал сильные стороны соперника по финалу.

«Карлос потрясающий. У него великолепные способности, и его нельзя сравнить ни с кем, кроме разве что Рафы, но он левша, поэтому бьют они по-разному. Приятно смотреть на форхенд Карлоса. Не думаю, что есть кто-то, кто бьет сильнее, чем он. Вот почему он был номером 1 в мире, самым молодым №1 в истории. Это определенно что-то значит. Будет здорово и весело с ним сыграть. Я чувствую себя уверенно, но ему, наверное, больше подходит покрытие. Буду стараться изо всех сил, чтобы показать свой лучший теннис. Надеюсь, я проведу отличный финал», — сказал Медведев.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в ночь на 20 марта. Начало — не ранее 02.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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