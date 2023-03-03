Медведев: «Я показываю отличный теннис. Но когда играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал то, что выиграл 21 очко подряд во втором сете матча с Борной Чоричем в Дубае.

Медведев взял пять геймов под ноль и одержал победу со счетом 6:3, 6:2.

«Выиграть 21 розыгрыш подряд — не знаю, стало ли это моим личным рекордом. Несколько раз мне удалось сыграть в линию, я показал хорошую игру. Борна немного ошибался, но в целом доволен своим уровнем и тем, как прошла концовка», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Также 27-летний теннисист поделился ожиданиями от полуфинала против Новака Джоковича.

«Сейчас я показываю отличный теннис. Но когда ты играешь с Новаком, он всегда будет фаворитом», — сказал Медведев.

Матч между Медведевым и Джоковичем состоится сегодня, 3 марта. Начало игры запланировано на 18.00 мск.