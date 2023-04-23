Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP

Сегодня, 23:19
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертой на третью строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации.
Медведев обошел в рейтинге норвежца Каспера Рууда, который проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Барселоне.
Андрей Рублев, который проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке, остался на шестом месте. Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 12-м.
Сербский теннисист Новак Джокович остался на первой строчке, испанец Карлос Алькарас сохранил второе место.
Рейтинг АТР от 23 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5240
4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5210
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5195
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4280
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4070
8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3615
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3405
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3290...
12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855...
96 (98). Александр Шевченко (Россия) — 610