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Сегодня, 20:54

Медведев о победе в Дохе: «Я начал играть действительно хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в финале турнира в Дохе.

В финале он обыграл британца Энди Маррея со счетом 6:4, 6:4

«Это был трудный матч. Было немного ветрено, поэтому нам обоим было трудно найти свой ритм. Иногда мы играли плохо, а потом вдруг оба стали играть великолепно, и я рад победе. Мне удалось набрать обороты в Роттердаме. Первые два матча, которые я там провел, были тяжелыми.

Перед этим турниром я чувствовал себя не очень хорошо, а потом, начиная с четвертьфинала против Феликса Оже-Альяссима, я начал находить свой ритм. Даже в решающем матче в Дохе Энди было сложно меня пробить, хотя он провел отличный матч. Я начал играть действительно хорошо. Буду стараться так продолжать как можно дольше», — приводит слова Медведева сайт ATP.

27-летний россиянин выиграл второй турнир подряд. Ранее он стал победилем турнира в Роттердаме. Медведев с понедельника поднимется на седьмую строчку мирового рейтинга.

 
Даниил Медведев. Медведев берет титулы вторую неделю подряд и объясняет неудачу в Мельбурне. Во всем виноваты мячи

 

Теннис
Даниил Медведев
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