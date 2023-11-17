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Сегодня, 22:04

Медведев — о поражении от Алькараса: «Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5»

Ана Горшкова
Корреспондент
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3-я ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (4:6, 4:6) в заключительном матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Вважные моменты я был недостаточно хорош, а он был немного лучше меня. Я чувствовал, что у меня была пара возможностей, может быть, немного не повезло. В первом сете он сыграл один нереальный гейм на моей подаче. Во втором сете я сыграл плохой гейм на своей подаче. Я сыграл не на 11 из 10. Поставил бы себе 8,5 — довольно неплохая цифра, но этого недостаточно, чтобы обыграть Карлоса. Как я уже говорил перед этим матчем, не хочется проигрывать перед полуфиналом. Проигрывать матч — не самое приятное чувство. Тело реагирует по-другому. Теперь мне нужно перестроиться на завтрашний день», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Медведев избежал встречи с Джоковичем. Россиянин сэкономил силы перед полуфиналом Итогового турнира

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (16.30 мск), а Алькарас — с Новаком Джоковичем (23.00). Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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