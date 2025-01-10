Медведев — о позиции в рейтинге ATP: «В прошлом году я был не на высоте»

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою позицию в рейтинге ATP.

«Рейтинг очень важен, потому что он буквально отражает то, как вы выступили в этом году. Я думаю, он показывает, что в прошлом году я был не на высоте, так как в некоторые годы я финишировал выше. В этом сезоне я постараюсь сделать все, что в моих силах, а рейтинг покажет это. Но я не гонюсь за ним, потому что иначе я бы сыграл больше турниров в прошлом году. Мне нужно увеличивать качество игры, а не количество турниров, чтобы быть выше в рейтинге», — сказал российский теннисист на пресс-конференции.

В 2024 году спортсмен впервые за семь лет закончил год без единого титула. По этому показателю он провел худший сезон в карьере.

9 января в Мельбурне прошла жеребьевка основной сетки мужского турнира Australian Open, по итогам которой Медведев в первом круге встретится с Касидитом Самреем из Таиланда. Соревнования стартуют 12 января.