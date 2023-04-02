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Сегодня, 22:03

Медведев о победе на «Мастерсе» в Майами: «Очень счастлив. Руки немного тряслись после матча»

Иван Торопцев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Янником Синнером (7:5, 6:3) в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Я очень счастлив. Сегодня была высокая влажность, было трудно играть. Очень тяжелые условия, с которыми я боролся весь матч. Я не выигрывал крупные титулы уже где-то полтора года, но ничего страшного. Руки немного тряслись, когда я подписывал камеру после матча. Я пытался взять себя в руки на протяжении всей игры, и, кажется, мне это удалось.
Уверенность пришла благодаря упорной работе, которую я проделал за последний год. Я стал понимать, что мне нужно, выбирал правильные турниры, пытался показать свою лучшую игру. С каждым турниром мне удавалось выступать все лучше и лучше, при этом уровень этих соревнований и уровень соперников рос», — сказал Медведев в интервью после финала.

Медведев завоевал 19-й титул в карьере и четвертый — в 2023 году.

Теннис
Даниил Медведев
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Медведев победил Синнера в двух сетах и выиграл «Мастерс» в Майами