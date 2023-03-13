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Сегодня, 16:19

Медведев о кортах в Индиан-Уэллсе: «Можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что проиграл сет белорусу Илье Ивашко в третьем круге в Индиан-Уэллс (6:2, 3:6, 6:1).

«В Индиан-Уэллс нужно просто стараться показывать лучшую игру и надеяться на лучшее. Тут очень сложно выигрывать очки. Все решается ошибкой после 25 ударов. На любом другом харде у меня лучше получается реализовать свою игру. А тут можно нанести 10 хороших ударов, и этого будет мало. Тяжело. И это хард, не грунт — так что это немного расстраивает. Но ничего не поделать. Я просто стараюсь бороться — хотя условия мне и не очень нравятся», — приводит слова Медведева сайт ATP.

В 1/8 финала «Мастерса» Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.

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Теннис
Даниил Медведев
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