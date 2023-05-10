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Сегодня, 06:58

Медведев — о жалобах на размер корта: «Когда у меня недостаточно места на приеме, я расстраиваюсь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что в Мадриде жаловался на размер корта.

По ходу проигранного матча с Асланом Карацевым он вызывал на корт супервайзера и говорил, что на данном курте у него возникают дополнительные препятствия и он не может отойти подальше.

«Сегодня в Риме я тренировался с Фрицем. Он нанес несколько хороших ударов, и когда я бежал за ними, то касался ограждения и из-за этого проигрывал розыгрыши. Я сразу подумал о Мадриде. Мне бы хотелось, чтобы каждый корт был 10 метров в длину и в ширину [за задними и боковыми линиями], но я понимаю, что это невозможно. Каждый раз, когда у меня недостаточно места на приеме, я расстраиваюсь, потому что не могу показать свой лучший теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Теннис
Даниил Медведев
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