Медведев о трех титулах подряд: «Отыгрался за не самое удачное начало сезона»

Российский теннисист Даниил Медведев в интервью «СЭ» прокомментировал то, что выиграл три титула за три недели.

— Как бы вы одним словом описали свое невероятное достижение: три титула за три недели?

— Кайф. Если честно, после Australian Open у меня был тяжелый отрезок. В Мельбурне я потерпел болезненное поражение. Да, от хорошего игрока, но в трех сетах и на ранней стадии (от Себастьяна Корды в третьем круге. — Прим. «СЭ»). Поэтому было много тревожных мыслей, сомнений в себе, и я очень рад, что в эти три недели у меня многое получилось. Можно сказать, отыгрался за не самое удачное начало сезона. Турнир в Роттердаме стал отправной точкой. В Дохе и Дубае прибавлял в каждом матче.

— В ОАЭ с вами не было Жиля Сервара. Тяжелее играть без своего основного тренера в ложе?

— Конечно, немного тяжелее. В принципе мы почти все турниры находимся вместе, но Жиль не всегда может оставить семью на два с половиной месяца. Сейчас у него была неделя отдыха. Теперь мы встретимся с ним и тренером по ОФП на Индиан-Уэллсе. При этом мы каждый день переписываемся. Оба знаем, что надо делать в той или иной ситуации. Так что неделю-две побыть по раздельности — ничего страшного.