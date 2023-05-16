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16 мая, 07:10

Медведев: «Сейчас я определенно показываю свой лучший теннис на грунте»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «мастерса» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Медведев со счетом 3:6, 6:1, 6:3 обыграл представителя Испании Бернабе Сапата-Миральеса.

«Несколько двойных ошибок и несколько пропущенных ударов — и первый сет был завершен. Для меня это самое важное в грунте. Здесь ты не можешь сразу же подать четыре эйса, чтобы хорошо начать игру. Но мне удалось сыграть лучше. Это моя третья в сезоне победа на грунте после проигранного сета, так что я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я определенно показываю свой лучший теннис на грунте. Я никогда не играл так хорошо ни в Риме, ни в Мадриде. Я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Медведева ATP.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча Джеффри-Джон Вулф (США) — Александр Зверев (Германия).

Даниил Медведев. Медведев утомил грунтового бойца. Российское дерби в Риме все ближе
Теннис
Даниил Медведев
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