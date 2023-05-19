Медведев — о победе над Ханфманном: «Счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль»

Третья ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал грунтового «мастерса» в Риме.

В 1/4 финала он обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:2, 6:2.

«Еще перед турнирном я сказал, что на тренировках чувствую себя действительно великолепно. На самом деле всегда опасно так говорить, ты ведь можешь проиграть в первом круге и думать: «Зачем я это сказал?» Но я правда чувствую себя прекрасно. Переход на Центральный корт получился непростым. Янник боролся лучше меня, но я доволен победой и выходом в полуфинал.

Я понимал, что должен был затягивать розыгрыши, потому что он играет очень агрессивно. Знал, что у меня не будет много моментов, когда я буду диктовать условия, в основном это будет делать он. Я пытался забрасывать вглубь корта и ждал его ошибок. Возможно, он провел не лучший свой матч, но так это и работает — вы не можете каждый день проводить лучшие матчи, так что я счастлив, что смог нейтрализовать его атакующий стиль», — приводит слова Медведева ATP.

За выход в финал Медведев поспорит с греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 20 мая.