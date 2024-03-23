Медведев рассказал, что чувствует себя хорошо перед турниром в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою готовность к турниру серии ATP 1000 в Майами.

«У меня было два дня тренировок, я чувствую себя на корте довольно хорошо. Мне нравится корт в Майами. Он кажется достаточно быстрым. Мне нравится Майами, я готов играть и, надеюсь, смогу показать хороший теннис», — цитирует россиянина Eurosport.

Во втором круге «мастерса» во Флориде четвертая ракетка мира сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

18 марта Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Медведев начинает защиту титула в жарком Майами. Здесь падают в обморок прямо на корте