Медведев: «После окончания матча, если я выиграл у Рублева, то мне его жалко»

Третья ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как долго не общается с Андреем Рублевым после окончания очного матча.

В стартовой встрече Итогового турнира Медведев в двух сетах обыграл Рублева (6:4, 6:2).

«Было очень сложно. В первом сете он играл на очень хорошем уровне, а потом немного сбавил обороты. Так что я счастлив, что выиграл и что хорошо подавал, когда это было важно. Что касается меня, то обычно я после игры не разговариваю с Андреем час или около того. А может быть, и два, в зависимости от матча. Думаю, у Андрея это занимает чуть больше времени.

На корте для меня нет ни друзей, ни врагов. Я думаю только о победе. Но после окончания матча, если я выиграл у Андрея, мне его жалко. Но то же самое касается и Андрея. Помню, когда он меня победил здесь в прошлом году, мне было ужасно обидно, он это знал и день-два стеснялся меня. У сетки мы просто говорим друг другу «браво», поздравляем, желаем удачи», — приводит слова Медведева Ubitennis.

Во время матча с Медведевым Рублев послал зрителя, который по-русски призвал теннисиста собраться.

Медведев на данный момент занимает первое место в группе B. На второй строчке идет немец Александр Зверев, который ранее обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Следующий матч Медведев проведет 15 ноября против Зверева, а Рублев сыграет с Алькарасом.