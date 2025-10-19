Даниил Медведев: «В кино меня могли бы сыграть Тарантино и Иван Янковский»

19 октября, 19:55
Российский теннисист Даниил Медведев после завоевания титула в Алма-Ате рассказал «СЭ», кто мог бы его сыграть в кино, если бы в центре сюжета был турнир в Казахстане.
— На неделе была смешная история, когда Синнер заявил, что его в кино сыграл бы Уилл Смит. В свою очередь Уилл Смит написал «Я в деле». Если бы фильм снимали про вас и в центре сюжета был турнир в Алма-Ате, то о чем был бы этот фильм и кто вас в нем сыграл бы?
— Наверное, фильм про турнир в Алма-Ате был бы короткометражкой. Назову двух человек, кто мог бы меня сыграть. До сих пор смешно, что в школе некоторые меня сравнивали с Квентином Тарантино. Немножко на него похож и обожаю его фильмы. Это было бы смешно. Он в своих фильмах иногда играет. Хотя такая короткометражка про этот турнир — это для него слишком слабый уровень. Если говорить про русских актеров, то знаю, что Иван Янковский очень любит теннис, поэтому назову его.
— Это была бы драма, комедия, ужасы?
— Драма. В любом художественном фильме все события преувеличены. Сюда я приехал из Шанхая, потренировался 20 минут, и у меня спина заболела, не мог двигаться. Во второй день тренировался 40 минут. Мы с Кареном Хачановым играли. Я ему говорю: «Все! Больше не могу». Было такое же в Майами точь-в-точь. Тогда я проиграл. В Алма-Ате другой корт, высота. Если посмотреть внимательно матч с Уолтоном, то в первом сете я не мог двигаться в стороны далеко. Не мог догонять эти мячи, потому что ноги не работали. А на своей подаче я не отталкивался, но за счет того, что корт здесь быстрый, мог ее направлять. Это мне помогло выиграть. Поэтому фильм был бы драмой, так как думал, что уступлю в первом матче и улечу работать с физиотерапевтом домой. Огромное спасибо физиотерапевту ATP, который был здесь. Рад, что смог победить, — сказал Медведев «СЭ».
В воскресенье, 19 октября Медведев победил француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3) в финале турнира в Алма-Ате. Россиянин завоевал первый для себя титул за два года.
Симон Вирсаладзе
Господи. Оказывается, когда Данька открывал рот на корте, это было только полбеды.
20.10.2025
Stranger in the Night
Ага. Особенно с учетом того, что он дылда под два метра) В фильме (недо)Чемпионы
20.10.2025
Stranger in the Night
Самого себя играть всегда легко)
20.10.2025
_Mike N_
с его баблом это не проблема - побреет яйца и пришьет волосы на голову !:laughing:
19.10.2025
Артемон Доберманов
..в фильме ,,Судья продажная,,
19.10.2025
Alexander Semyonov
Я думаю, что Мирра Андреева могла бы сыграть Даниила Медведева, а Даниил Медведев мог бы сыграть Мирру Андрееву.
19.10.2025
Фобия
Почему при чекистском режиме, стало столько идиотов в стране? Совпадение? Не думаю! Россия будет свободной от Медведя! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:
19.10.2025
Робин из Локсли
Думаю что Никита Сергеевич Михалков, легко справился бы с ролью истеричного и самовлюблённого павлина.
19.10.2025
Dolphin75
Но кина про тебя не будет.
19.10.2025
36
Тарантино из фильма "От заката до рассвета"
19.10.2025
spartsmen
тарантино - в точку. янковский - да что он в жизни видел-то? :grin::laughing:
19.10.2025
Millwall82
Янковский-мл. пока еще не лысеет. Тарантино местами. А вот Даня активно.
19.10.2025
frunt 2
в итоге сыграет Бурунов.
19.10.2025
IQ-87%
В идеале только А Невский
19.10.2025
_Mike N_
Скорее идиото из Монако Даню лучше всего сыграл бы Вицин в роли дурачка !:laughing:
19.10.2025
За спорт!
А меня бы Безруков и Ди Каприо в молодости.
19.10.2025
Niko McCowrey
Даниил Медведев: «В кино меня могли бы сыграть Тарантино и Иван Янковский».. Да на х.. ты там всрался, вместе с автором.
19.10.2025
Павел Леонидович
Ну видать Даня в кино не сильно разбирается)
19.10.2025