Даниил Медведев: «В кино меня могли бы сыграть Тарантино и Иван Янковский»

Российский теннисист Даниил Медведев после завоевания титула в Алма-Ате рассказал «СЭ», кто мог бы его сыграть в кино, если бы в центре сюжета был турнир в Казахстане.

— На неделе была смешная история, когда Синнер заявил, что его в кино сыграл бы Уилл Смит. В свою очередь Уилл Смит написал «Я в деле». Если бы фильм снимали про вас и в центре сюжета был турнир в Алма-Ате, то о чем был бы этот фильм и кто вас в нем сыграл бы?

— Наверное, фильм про турнир в Алма-Ате был бы короткометражкой. Назову двух человек, кто мог бы меня сыграть. До сих пор смешно, что в школе некоторые меня сравнивали с Квентином Тарантино. Немножко на него похож и обожаю его фильмы. Это было бы смешно. Он в своих фильмах иногда играет. Хотя такая короткометражка про этот турнир — это для него слишком слабый уровень. Если говорить про русских актеров, то знаю, что Иван Янковский очень любит теннис, поэтому назову его.

— Это была бы драма, комедия, ужасы?

— Драма. В любом художественном фильме все события преувеличены. Сюда я приехал из Шанхая, потренировался 20 минут, и у меня спина заболела, не мог двигаться. Во второй день тренировался 40 минут. Мы с Кареном Хачановым играли. Я ему говорю: «Все! Больше не могу». Было такое же в Майами точь-в-точь. Тогда я проиграл. В Алма-Ате другой корт, высота. Если посмотреть внимательно матч с Уолтоном, то в первом сете я не мог двигаться в стороны далеко. Не мог догонять эти мячи, потому что ноги не работали. А на своей подаче я не отталкивался, но за счет того, что корт здесь быстрый, мог ее направлять. Это мне помогло выиграть. Поэтому фильм был бы драмой, так как думал, что уступлю в первом матче и улечу работать с физиотерапевтом домой. Огромное спасибо физиотерапевту ATP, который был здесь. Рад, что смог победить, — сказал Медведев «СЭ».

В воскресенье, 19 октября Медведев победил француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3) в финале турнира в Алма-Ате. Россиянин завоевал первый для себя титул за два года.