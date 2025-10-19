Видео
19 октября, 19:55

Даниил Медведев: «В кино меня могли бы сыграть Тарантино и Иван Янковский»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даниил Медведев, Квентин Тарантино и Иван Янковский.
Фото Global Look Press, Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев после завоевания титула в Алма-Ате рассказал «СЭ», кто мог бы его сыграть в кино, если бы в центре сюжета был турнир в Казахстане.

— На неделе была смешная история, когда Синнер заявил, что его в кино сыграл бы Уилл Смит. В свою очередь Уилл Смит написал «Я в деле». Если бы фильм снимали про вас и в центре сюжета был турнир в Алма-Ате, то о чем был бы этот фильм и кто вас в нем сыграл бы?

— Наверное, фильм про турнир в Алма-Ате был бы короткометражкой. Назову двух человек, кто мог бы меня сыграть. До сих пор смешно, что в школе некоторые меня сравнивали с Квентином Тарантино. Немножко на него похож и обожаю его фильмы. Это было бы смешно. Он в своих фильмах иногда играет. Хотя такая короткометражка про этот турнир — это для него слишком слабый уровень. Если говорить про русских актеров, то знаю, что Иван Янковский очень любит теннис, поэтому назову его.

— Это была бы драма, комедия, ужасы?

— Драма. В любом художественном фильме все события преувеличены. Сюда я приехал из Шанхая, потренировался 20 минут, и у меня спина заболела, не мог двигаться. Во второй день тренировался 40 минут. Мы с Кареном Хачановым играли. Я ему говорю: «Все! Больше не могу». Было такое же в Майами точь-в-точь. Тогда я проиграл. В Алма-Ате другой корт, высота. Если посмотреть внимательно матч с Уолтоном, то в первом сете я не мог двигаться в стороны далеко. Не мог догонять эти мячи, потому что ноги не работали. А на своей подаче я не отталкивался, но за счет того, что корт здесь быстрый, мог ее направлять. Это мне помогло выиграть. Поэтому фильм был бы драмой, так как думал, что уступлю в первом матче и улечу работать с физиотерапевтом домой. Огромное спасибо физиотерапевту ATP, который был здесь. Рад, что смог победить, — сказал Медведев «СЭ».

В воскресенье, 19 октября Медведев победил француза Корентена Муте (7:5, 4:6, 6:3) в финале турнира в Алма-Ате. Россиянин завоевал первый для себя титул за два года.

Даниил Медведев.«Фильм о моей победе в Алма-Ате был бы драмой». Медведев — о первом титуле за 29 месяцев

18

  • Симон Вирсаладзе

    Господи. Оказывается, когда Данька открывал рот на корте, это было только полбеды.

    20.10.2025

  • Stranger in the Night

    Ага. Особенно с учетом того, что он дылда под два метра) В фильме (недо)Чемпионы

    20.10.2025

  • Stranger in the Night

    Самого себя играть всегда легко)

    20.10.2025

  • _Mike N_

    с его баблом это не проблема - побреет яйца и пришьет волосы на голову !:laughing:

    19.10.2025

  • Артемон Доберманов

    ..в фильме ,,Судья продажная,,

    19.10.2025

  • Alexander Semyonov

    Я думаю, что Мирра Андреева могла бы сыграть Даниила Медведева, а Даниил Медведев мог бы сыграть Мирру Андрееву.

    19.10.2025

  • Фобия

    Почему при чекистском режиме, стало столько идиотов в стране? Совпадение? Не думаю! Россия будет свободной от Медведя! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    19.10.2025

  • Робин из Локсли

    Думаю что Никита Сергеевич Михалков, легко справился бы с ролью истеричного и самовлюблённого павлина.

    19.10.2025

  • Dolphin75

    Но кина про тебя не будет.

    19.10.2025

  • 36

    Тарантино из фильма "От заката до рассвета"

    19.10.2025

  • spartsmen

    тарантино - в точку. янковский - да что он в жизни видел-то? :grin::laughing:

    19.10.2025

  • Millwall82

    Янковский-мл. пока еще не лысеет. Тарантино местами. А вот Даня активно.

    19.10.2025

  • frunt 2

    в итоге сыграет Бурунов.

    19.10.2025

  • IQ-87%

    В идеале только А Невский

    19.10.2025

  • _Mike N_

    Скорее идиото из Монако Даню лучше всего сыграл бы Вицин в роли дурачка !:laughing:

    19.10.2025

  • За спорт!

    А меня бы Безруков и Ди Каприо в молодости.

    19.10.2025

  • Niko McCowrey

    Даниил Медведев: «В кино меня могли бы сыграть Тарантино и Иван Янковский».. Да на х.. ты там всрался, вместе с автором.

    19.10.2025

  • Павел Леонидович

    Ну видать Даня в кино не сильно разбирается)

    19.10.2025

