Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от игры в финале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о настрое на финальный матч турнира в Австрии. В полуфинальной встрече он обыграл болгарина со счетом 6:3, 6:2.

«Я доволен уровнем своей игры, тем, как я подавал. Мне удалось обыграть сильного соперника, и надеюсь, в финале я буду играть с такой же энергией. Важно быть на сто процентов готовым», — цитирует Медведева ТАСС.

В финале россиянин встретится с Денисом Шаповаловым из Канады. Встреча состоится завтра, 30 октября. Начало — в 16.00 мск.