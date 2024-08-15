Медведев — арбитру: «Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой»

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения чеху Иржи Легечке (6:7, 4:6) во втором круге турнира в Цинциннати остался недоволен работой арбитра.

По ходу встречи спортсмен что-то говорил на французском языке, за что получил предупреждение от арбитра. На что он ответил, что говорит сам с собой.

«Почему вы делаете предупреждение за нарушение кодекса? Я разговариваю сам с собой. В чем проблема? В другом матче, когда я разговаривал сам с собой, ты ничего мне не сделала» — цитирует Медведева The Tennis Letter.

Арбитр ответила, что слышала, что он сказал.

Турнир в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа.