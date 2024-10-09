Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 октября, 07:15

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн

Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Начало — после 8.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Циципас с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В истории очных противостояний соперники встречались 13 раз. Счет 9-4 в пользу российского теннисиста. В последней личной встрече победу одержал Даниил. Это было в полуфинале турнира в Вене в 2023 году. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 26-летний Циципас занимает 12-е место в рейтинге ATP.

Теннис: турниры, ATP, WTA, новости, результаты, рейтинги

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Бетербиев и Бивол проведут бой в ночь на 13 октября в Эр-Рияде
Сегодня
Вчера
Неделя