Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертом круге «мастерса» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Начало — после 8.00 по московскому времени.

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В истории очных противостояний соперники встречались 13 раз. Счет 9-4 в пользу российского теннисиста. В последней личной встрече победу одержал Даниил. Это было в полуфинале турнира в Вене в 2023 году. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 26-летний Циципас занимает 12-е место в рейтинге ATP.

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