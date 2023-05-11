Стал известен первый соперник Медведева на «Мастерсе» в Риме

Определился первый соперник российского теннисиста Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме.

Во втором круге турнира третья ракетка мира сыграет с финном Эмилем Руусувуори. 43-я ракетка мира в первом круге обыграл француза Уго Умбер со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (8:6).

Медведев и Руусувуори играли друг против друга один раз. Это было на хардовом турнире в Астане в 2022 году, тогда выиграл россиянин.

В другом матче первого круга испанец Альберт Рамос-Виньолас обыграл итальянца Франческо Пассаро — 4:6, 6:1, 6:4. Следующим соперником Рамоса-Виньоласа станет первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (8:6)

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — Франческо Пассаро (Италия, WC) — 4:6, 6:1, 6:4