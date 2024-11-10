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Сегодня, 17:35

Медведев стартовал с поражения от Фритца на Итоговом турнире ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в стартовом матче на Итоговом турнире ATP в Турине — 4:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 21 минуту.

Медведев сделал 8 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Фритца 9 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Илие Настасе

Тэйлор Фритц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 6:3

Теннис
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц

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