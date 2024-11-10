Россиянин Даниил Медведев и представитель США Тэйлор Фритц скрестят ракетки в групповом этапе Итогового турнира ATP в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на центральном корте арены «Пала Альпитур» в Турине (Италия) и начнется после 16.00 по московскому времени.

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28-летний российский теннисист — 4-я ракетка мира. 27-летний американец занимает 6-е место в мировом рейтинге.

Медведев — победитель Итогового турнира ATP в 2020 году. Фриц второй раз в карьере примет участие в Итоговом турнире. В 2022 году американский теннисист дошел до полуфинала соревнований.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября.

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