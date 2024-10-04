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Сегодня, 12:00

Даниил Медведев — Тиагу Сейбот Уайлд: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Медведев и Уайлд встретятся в матче «мастерса» в Шанхае
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Сейбот Уайлд встретятся на турнире категории ATP 1000 в Шанхае в пятницу, 4 октября. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Уайлд с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Уайлд занимает 87-е место в рейтинге ATP. В первом раунде турнира в Шанхае он победил Дэниэла Эванса из Великобритании со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Медведев является пятой ракеткой мира. На прошлой неделе Даниил принимал участие в турнире ATP в Пекине и дошел до полуфинала.

Теннис
Даниил Медведев
Тьяго Сейбот Уайлд

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