Медведев сыграет против американца Пола на турнире в Пекине 29 сентября в 07:30

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Томми Полом в рамках 1-го круга турнира ATP 500 в Пекине в пятницу, 29 сентября. Время начала матча — не ранее 07:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне Даниил победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. На соревнованиях ATP 500 в Пекине россиянин принимает участие впервые в карьере. 26-летний Пол — 13-я ракетка мира. Американец уже играл против россиянина — их встреча состоялась на Roland Garros в 2021 году на стадии 1/32 финала. Тогда победу в четырех сетах одержал Медведев.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.