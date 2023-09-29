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Медведев — Пол: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Медведев сыграет против американца Пола на турнире в Пекине 29 сентября в 07:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Томми Полом в рамках 1-го круга турнира ATP 500 в Пекине в пятницу, 29 сентября. Время начала матча — не ранее 07:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте».

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне Даниил победил на турнирах в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. На соревнованиях ATP 500 в Пекине россиянин принимает участие впервые в карьере.

26-летний Пол — 13-я ракетка мира. Американец уже играл против россиянина — их встреча состоялась на Roland Garros в 2021 году на стадии 1/32 финала. Тогда победу в четырех сетах одержал Медведев.

Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.

Теннис
Даниил Медведев
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