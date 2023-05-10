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Сегодня, 08:30

Медведев: «Сейчас я прекрасно себя чувствую физически»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей физической форме перед турниром в Риме.

«Чем я занимаюсь в паузах между турнирами? Зависит от самочувствия. После Монте-Карло у меня были некоторые физические проблемы. Поэтому перед Мадридом у меня особо не было времени, чтобы отточить некоторые мелочи на тренировках. Очень жаль. После Мадрида физически я чувствовал себя хорошо. Я знал, что могу тренироваться в полную силу. Это здорово. Сейчас я прекрасно чувствую себя физически. Каждый день я стараюсь сильно отработать на тренировке и, конечно, поработать с тренером над мелочами. Пока все здорово, поэтому попытаюсь играть так же и в матчах», — рассказал Медведев на пресс-конференции.

Турнир пройдет в Риме с 10 по 21 мая.

Теннис
Даниил Медведев
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