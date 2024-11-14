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Сегодня, 21:00

Даниил Медведев — Янник Синнер: смотреть матч Итогового турнира ATP

Даниил Медведев и Янник Синнер проведут матч в групповом этапе Итогового турнира ATP 2024
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Даниил Медведев и Янник Синнер проведут матч 3-го тура группового раунда Итогового турнира ATP в четверг, 14 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется около 21:30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Синнер с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Синнером.

Даниил Медведев. Медведева для выхода из группы на Итоговом турнире ATP устроит только победа над Синнером в двух сетах

28-летний Медведев — 4-я ракетка мира, 23-летний Синнер занимает 1-е место в мировом рейтинге.

Медведев и Синнер играют в группе Илие Настасе с австралийцем Алексом Де Минауром и американцем Тэйлором Фритцем. Россиянин уступил Фритцу и победил Де Минаура, итальянец обыграл обоих соперников.

Даниил Медведев
Янник Синнер

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