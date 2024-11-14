Даниил Медведев и Янник Синнер проведут матч 3-го тура группового раунда Итогового турнира ATP в четверг, 14 ноября. Игра пройдет в Турине (Италия) и начнется около 21:30 по московскому времени.

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«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Синнером.

28-летний Медведев — 4-я ракетка мира, 23-летний Синнер занимает 1-е место в мировом рейтинге.

Медведев и Синнер играют в группе Илие Настасе с австралийцем Алексом Де Минауром и американцем Тэйлором Фритцем. Россиянин уступил Фритцу и победил Де Минаура, итальянец обыграл обоих соперников.