Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:00

Медведев — Синнер: смотреть трансляцию финального матча (видео)

Финал ATP Beijing Медведев — Синнер начнется 4 октября в 14:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Финал турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером пройдет в среду, 4 октября. Время начала матча — не ранее 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Тажке видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Синнер.

На пути к полуфиналу Медведев победил американца Томми Пола (6:2, 6:1), австралийца Алекса де Минора (7:6, 6:3), француза Уго Умбера (6:4, 3:6, 6:1) и немца Александра Зверева (6:4, 6:3). Синнер прошел британца Даниэля Эванса (6:4, 6:7, 6:3), японца Йосихито Нисиоку (6:2, 6:0), болгарина Григора Дмитрова (6:4, 3:6, 6:2) и испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:1).

По личным встречам соперников тотальное превосходство у россиянина — 6:0.

Медведев — Синнер: кто возьмет титул в Пекине? Онлайн-трансляция финала

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Медведев победил Зверева и вышел в финал турнира в Пекине
Гроссмейстеры жалуются на участие женщин в суперфинале чемпионата России по шахматам
Пушилин раскрыл количество российских военнослужащих в плену ВСУ
В мозгу 80-летней сахалинки обнаружили трехсантиметровую иглу
Тарифы московского транспорта изменятся с 15 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев считает, что Медведев не будет фаворитом в финале турнира в Пекине