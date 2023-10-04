Сегодня, 13:00
Финал турнира ATP 500 в Пекине между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером пройдет в среду, 4 октября. Время начала матча — не ранее 14:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Тажке видеотрансляция игры будет доступна в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию матча Медведев — Синнер.
На пути к полуфиналу Медведев победил американца Томми Пола (6:2, 6:1), австралийца Алекса де Минора (7:6, 6:3), француза Уго Умбера (6:4, 3:6, 6:1) и немца Александра Зверева (6:4, 6:3). Синнер прошел британца Даниэля Эванса (6:4, 6:7, 6:3), японца Йосихито Нисиоку (6:2, 6:0), болгарина Григора Дмитрова (6:4, 3:6, 6:2) и испанца Карлоса Алькараса (7:6, 6:1).
По личным встречам соперников тотальное превосходство у россиянина — 6:0.
Медведев — Синнер: кто возьмет титул в Пекине? Онлайн-трансляция финала