Медведев: «С Сервара мы не на связи. Это закрытая глава и для меня, и для него»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире Almaty Open рассказал «СЭ», что не поддерживает связь с бывшим тренером Жилем Сервара.

— Вашего тренера Томаса Йоханссона на турнире в Алма-Ате не было. Удалось ли пообщаться с ним после финала? И на связи ли вы с бывшим тренером Жилем Сервара? Поздравлял ли он?

— Я еще все сообщения не смотрел. С Жилем мы не на связи. Это совершенно нормально. Мы с ним в отличных отношениях, но не думаю, что мы будем какой-то контакт поддерживать. Когда он наверняка начнет с кем-то работать, мы будем видеться на турнирах. Может, там пообщаемся. А по телефону? Это закрытая глава и для меня, и для него. Даже не знаю, напишет ли он. Наверное, напишет. Посмотрим. Пока не видел.

В Алма-Ату я приехал с Роханом Гетцке. Мы с ним немножко пообщались по матчу. Когда у тебя титул, то меньше общаешься про саму игру. Просто: «Браво! Поздравляю! Красавец! Работаем дальше», — сказал Медведев «СЭ».

Медведев и Сервара прекратили многолетнее сотрудничество в этом сезоне после Открытого чемпионата США.