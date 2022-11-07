Руне о решающем 17-минутном гейме против Джоковича: «Сердце выпрыгивало из груди»

Руне рассказал о своих чувствах в решающем 17-минутном гейме против Джоковича

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал решающий гейм матча против серба Новака Джоковича (3:6, 6:3, 7:5) в финале турнира ATP 1000 в Париже.

Руне отыграл шесть брейк-пойнтов, когда подавал на матч. Решающий гейм продолжался 17 минут.

«Это был самый напряженный гейм в моей жизни. Сердце выпрыгивало из груди. Я уже начал думать о тай-брейке. Очень горжусь, что смог его выиграть», — приводит слова датчанина пресс-служба ATP.

19-летний Руне впервые стал победителем турнира серии «Мастерс» и завоевал третий титул в карьере.