Руне вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Датчанин Хольгер Руне вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде. Теннисист обыграл аргентинца Мариано Навоне со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 6:4. Матч длился три часа. Соперником Руне в третьем круге станет победитель встречи Таллон Грикспур (Нидерланды, 24) — Таро Даниэль (Япония). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Хольгер Руне (Дания, 11) — Мариано Навоне (Аргентина) — 5:7, 7:6 (7:2), 6:4