Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Монреале

Сегодня, 21:30
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл испанцу Алехандро Давидовичу Фокине на старте турнира в Монреале — 2:6, 5:7.
Спортсмены провели на корте 1 час 27 минут. На счету Сафиуллина 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Следующим соперником испанца станет еще один россиянин Даниил Медведев, который получил третий номер посева на турнире.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:2, 7:5