Давидович-Фокина вышел в полуфинал «мастерса» в Торонто

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обыграл американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале «мастерса» в Торонто — 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

37-я ракетка мира Давидович-Фокина 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 59-й ракетки мира Макдональда 2 эйса, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в финал турнира 24-летний теннисист поспорит с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Даниил Медведев (Россия).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Маккензи Макдональд (США) — 6:4, 6:2