Давыденко похвалил Медведева за поражения на Кубке Лэйвера

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко призвал не придавать значения двум поражениям Даниила Медведева на Кубке Лэйвера.

«Медведев не выиграл ни одного матча на Кубке Лэйвера? Ну молодец. Отдыхает человек. Может, сейчас такой период у него психологически: восстанавливается, настраивается на последние турниры. Может, в Шанхае выиграет», — предположил Давыденко в эфире шоу BetBoom Tennis.

Медведев не выиграл ни одного турнира в 2024 году. С учетом поражения от Синнера в 1/4 финала US Open и двух неудач на Кубке Лэйвера в игрех с Шелтоном и Тиафо его серия без побед достигла уже трех матчей.