Де Минаур победил Берреттини и стал полуфиналистом турнира в Вене

Австралиец Алекс де Минаур вышел в полуфинал турнира в Вене. В четвертьфинале 7-я ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини (59-я ракетка) со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 45 минут. Де Минаур сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8). Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)