Де Минаур победил Берреттини и стал полуфиналистом турнира в Вене

24 октября, 16:30
Австралиец Алекс де Минаур вышел в полуфинал турнира в Вене.
В четвертьфинале 7-я ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини (59-я ракетка) со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 45 минут.
Де Минаур сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:1, 7:6 (7:4)