Де Минаур разгромил Димитрова со счетом 6:0, 6:0 в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло

11 апреля, 17:15
Австралиец Алекс Де Минаур вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло.
В 1/4 финала 10-я ракетка мира с крупным счетом победил болгарина Григора Димитрова — 6:0, 6:0. Матч длился 45 минут.
Де Минаур реализовал за игру 6 брейк-пойнтов из 8.
Его соперником в полуфинале «мастерса» станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:0, 6:0