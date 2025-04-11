Де Минаур разгромил Димитрова со счетом 6:0, 6:0 в четвертьфинале «мастерса» в Монте-Карло

Австралиец Алекс Де Минаур вышел в полуфинал турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло. В 1/4 финала 10-я ракетка мира с крупным счетом победил болгарина Григора Димитрова — 6:0, 6:0. Матч длился 45 минут. Де Минаур реализовал за игру 6 брейк-пойнтов из 8. Его соперником в полуфинале «мастерса» станет победитель матча Лоренцо Музетти (Италия) — Стефанос Циципас (Греция). Монте-Карло (Монако) Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Григор Димитров (Болгария, 15) — 6:0, 6:0