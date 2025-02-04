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Сегодня, 17:15

Де Минаур победил Гоффена, Бублик проиграл Меншику на турнире в Роттердаме

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур победил бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Роттердаме — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 37 минут.

Во втором круге 8-я ракетка мира встретится с чехом Якубом Меншиком, который был сильнее представляющего Казахстан Александра Бублика — 6:4, 6:4.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Давид Гоффен (Бельгия) — 6:2, 6:4

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4

Теннис
Алекс де Минаур
Александр Бублик
Давид Гоффен
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