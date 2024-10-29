Де Минаур и Шелтон вышли во второй круг «мастерса» в Париже

Сегодня, 22:02
Австралиец Алекс Де Минаур победил аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 6:1.
Американец Бен Шелтон на этой же стадии обыграл француза Корантена Муте — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3.
Де Минаур во втором круге «мастерса» сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, Шелтон встретится с французом Артуром Казо.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бен Шелтон (США) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 6:1