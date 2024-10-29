Де Минаур и Шелтон вышли во второй круг «мастерса» в Париже

Австралиец Алекс Де Минаур победил аргентинца Мариано Навоне в первом круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 7:5, 6:1. Американец Бен Шелтон на этой же стадии обыграл француза Корантена Муте — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3. Де Минаур во втором круге «мастерса» сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем, Шелтон встретится с французом Артуром Казо. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 950 575 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Бен Шелтон (США) — Корантен Муте (Франция, Q) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:3 Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 6:1