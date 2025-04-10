Де Минаур: «Против Медведева я играл с умом и тактически правильно»

Австралиец Алекс Де Минаур прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло (6:2, 6:2).

«Мы играли друг с другом много раз и на всех покрытиях. Я старался многое извлечь из нашего прошлого матча [на «Ролан Гаррос» в 2024-м] и посмотреть, как это сработает. Мне показалось, что получилось очень хорошо. Я играл с умом и тактически правильно.

Лучше всего я передвигаюсь на грунте. Я могу быть опасен на этом покрытии. Поэтому я рад, что [грунтовый] сезон начался», — сказал Де Минаур после игры.

Счет личных встреч между теннисистами стал 7:4 в пользу Медведева.