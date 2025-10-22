Де Минаур стал четвертьфиналистом турнира в Вене

Австралиец Алекс де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Вене.

Во втором круге 7-я ракетка мира победил австрийца Филипа Мисолича со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 29 минут.

Де Минаур за выход в полуфинал сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:4, 6:4