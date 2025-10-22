Де Минаур стал четвертьфиналистом турнира в Вене

22 октября, 23:03
Австралиец Алекс де Минаур вышел в четвертьфинал турнира в Вене.
Во втором круге 7-я ракетка мира победил австрийца Филипа Мисолича со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 29 минут.
Де Минаур за выход в полуфинал сыграет с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — Филип Мисолич (Австрия, WC) — 6:4, 6:4