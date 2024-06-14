Де Минаур обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Австралийский теннисист Алеус Де Минаур в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе обыграл канадца Милоша Раонича со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. На счету 25-летнего австралийца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. В полуфинале Де Минаур встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Гейс Брауэр (Нидерланды). Хертогенбос (Нидерланды) Турнир ATP Libema Open Призовой фонд 690 135 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Алекс Де Минаур (Австралия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 7:5, 6:2