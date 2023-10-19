Де Минаур обыграл Шварцмана и вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Сегодня, 10:10
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил аргентинца Диего Шварцмана во втором круге турнира ATP 500 в Токио.
Матч завершился со счетом 6:0, 7:5. Следующим соперником Де Минаура станет победитель встречи Чжан Чжичжэнь (Китай) — Аслан Карацев (Россия).
В другом матче второго круга Алексей Попырин (Австралия) победил Кристиана Гарина (Чили) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 4) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:0, 7:5
Алексей Попырин (Австралия) — Кристиан Гарин (Чили, Q) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:2