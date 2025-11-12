Видео
12 ноября, 12:15

Де Минаур потерпел 16 поражений подряд от игроков топ-10 рейтинга АТР

Анастасия Пилипенко

Австралийский теннисист Алекс де Минаур, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, потерпел 16-е поражение подряд от игрока из топ-10 рейтинга ATP.

11 ноября он уступил итальянцу Лоренцо Музетти (5:7, 6:3, 5:7), девятой ракетке мира, в групповом этапе Итогового турнира ATP.

Неудачная серия для де Минаура началась в середине 2024 года. Последний раз он побеждал игрока из топ-10 на «Ролан Гаррос» в 2024 году. В четвертом круге турнира де Минаур одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым, который тогда был пятой ракеткой мира.

С тех пор в 21 матче против соперников из топ-10 у теннисиста всего пять побед.

