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Сегодня, 16:28

Де Минаур рассказал, чем больше всего гордится после победы над Медведевым

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс Де Минаур прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (9:7), 7:5) в четвертьфинале «мастерса» в Торонто.

«Больше всего горжусь своим психологическим настроем. Весь матч я был очень спокоен и ни разу не почувствовал, что выбит из ритма. Я следовал плану на игру, сохранял позитивный настрой и старался играть агрессивно — и это сработало. Так что я очень доволен», — цитирует игрока пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира Де Минаур сыграет против Алехандро Давидовича Фокины (Испания).

Теннис
Даниил Медведев
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