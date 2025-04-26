Де Минаур сыграет с Шаповаловым в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде. 7-я ракетка мира во втором круге победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут. Соперником де Минаура станет канадец Денис Шаповалов. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3 Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия, 26) — 2:6, 6:4, 6:0