Де Минаур сыграет с Шаповаловым в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Сегодня, 15:26
Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде.
7-я ракетка мира во втором круге победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут.
Соперником де Минаура станет канадец Денис Шаповалов.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3
Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия, 26) — 2:6, 6:4, 6:0