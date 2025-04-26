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Сегодня, 15:26

Де Минаур сыграет с Шаповаловым в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Австралиец Алекс де Минаур вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

7-я ракетка мира во втором круге победил итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут.

Соперником де Минаура станет канадец Денис Шаповалов.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия, 26) — 2:6, 6:4, 6:0

Алекс де Минаур
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