Де Минаур вышел в финал турнира в Акапулько

Сегодня, 11:50
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур в полуфинале турнира в Акапулько обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 3:6, 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. На счету австралийца 3 эйса, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.
В финале турнира Де Минаур встретится с американцем Томми Полом.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 3:6, 7:5, 6:2