Де Минаур вышел в финал «Мастерса» в Торонто

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур обыграл в полуфинале «Мастерса» в Торонто испанца Алехандро Давидовича Фокину — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. По ходу встречи 18-я ракетка мира де Минаур выполнил 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 9. На счету 37-й ракетки мира Давидовича Фокины ноль эйсов, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале австралиец встретится с победителем матча Томми Пол (США, 12) — Янник Синнер (Италия, 7).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Алекс Де Минаур (Австралия) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:1, 6:3