Демин ушел из Академии Надаля

Российский теннисист Ярослав Демин рассказал, что покинул Академию Надаля и теперь тренируется в Барселоне.

«В данный момент я нахожусь в Испании, в Барселоне. Не в Академии Надаля на Мальорке: я ушел оттуда. Так получилось, к сожалению. Обстоятельства так сложились, и мне пришлось. Теперь я в Барселоне — в новой академии TEC Carles Ferrer Salat. Мне кажется, что здесь условия лучше. Здесь главный Альберт Коста. Это не его академия — он как главный тренер. Владелец здесь миллиардер, и он спонсирует эту академию.

В Испании много мест [для тренировок], но пригласили меня, и самые лучшие условия тут на данный момент. Из Академии Надаля я ушел, потому что там не было тренеров. Они закреплены за каждым игроком, а получилось так, что я одного тренера выбрал, но он ушел к другому игроку. И мне пришлось уйти. Здесь [в Барселоне] у меня личный тренер — и еще несколько, которые помогают.

В первый день, когда я приехал, с Филсом тренировался. Очень много игроков приезжает. Сегодня с Карреньо-Бустой начал тренироваться".

Демин — финалист юниорского Уимблдона-2023 и победитель двух турниров ITF. Последний он выиграл 2 сентября в Монастире.