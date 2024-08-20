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Допинг

Сегодня, 21:52

Шаповалов — о допинговом оправдании Синнера: «Разные правила для разных игроков»

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Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал ситуацию вокруг первой ракетки мира Янника Синнера, который в марте нынешнего года сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

«Не могу представить, что сейчас чувствует каждый второй игрок, которого отстранили за загрязненные тесты. Разные правила для разных игроков», — написал Шаповалов в социальных сетях.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором он дошел до полуфинала. Соревнования проходили с 6 по 17 марта.

Янник Синнер. Синнер попался на допинге, но избежал наказания. Он заразился клостеболом от массажиста

Теннис
Денис Шаповалов
Янник Синнер
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