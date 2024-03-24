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ATP

24 марта, 00:25

Шаповалов обыграл Циципаса во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Денис Шаповалов.
Фото USA Today Sports
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).

Во втором круге спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:2, 6:4.

В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 17) — Маттео Арнальди (Италия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — 6:2, 6:4

Теннис
Денис Шаповалов
Стефанос Циципас
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