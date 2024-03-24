Шаповалов обыграл Циципаса во втором круге турнира в Майами

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).

Во втором круге спортсмен обыграл грека Стефаноса Циципаса в двух сетах — 6:2, 6:4.

В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 17) — Маттео Арнальди (Италия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) — Стефанос Циципас (Греция, 10) — 6:2, 6:4